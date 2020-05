Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une chute vertigineuse pour Paul Pogba ?

Publié le 4 mai 2020 à 19h15 par A.C.

Anciennement plus gros transfert de l’histoire du football, Paul Pogba aurait vu son prix dégringoler au cours des dernières saisons. Une excellente nouvelle pour le PSG, la Juve et le Real Madrid...

A l’été 2016, la Juventus réalisait un incroyable coup. Acheté en 2012 sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert, Paul Pogba a été vendu par le Bianconeri pour près de 110M€ à Manchester United. Le retour du Français dans le nord de l’Angleterre n’a toutefois pas vraiment été payant. Il y a bien eu une Ligue Europa et une League Cup en 2017, mais à Manchester, Pogba a surtout rencontré des problèmes, que ce soit avec José Mourinho ou avec des blessures récurrentes.

Pogba ne vaudrait pas plus de 70M€