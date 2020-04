Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Les Verts réfléchissent pour Puel

Publié le 23 avril 2020 à 13h00 par Alexandre Higounet mis à jour le 23 avril 2020 à 13h05

Si rien n’est enclenché ni même décidé, le scénario d’un départ négocié de Claude Puel en fin de saison n’est désormais plus exclu par la direction de l’ASSE.

Plus le temps passe et plus les points de crispation entre Claude Puel et la direction de l’AS Saint-Etienne apparaissent, avec comme fil rouge la question financière, la volonté et les ambitions de l’entraîneur se heurtant aux impératifs du club, qui doit absolument mener une sévère politique de rigueur pour passer le « cut ».

Puel n’exclut rien lui non plus

Selon nos informations, si rien n’est bien sûr enclenché concrètement en ce sens, le scénario d’un départ de Claude Puel en fin de saison n’est désormais plus exclu. Par les dirigeants du club, qui commencent à réfléchir au sujet au cas où, avec en perspective une négociation pour le versement d’une indemnité de départ raisonnable. Mais aussi par Claude Puel, dont on dit qu’il pourrait lui aussi arbitrer pour un départ dans les prochains mois. Bien sûr, rien n’est concret aujourd’hui, d’autant que la priorité reste de sauver l’équipe. Mais la réflexion habiterait désormais les différentes parties. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.



A.H.