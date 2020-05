Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça à court d’options pour Neymar

Publié le 6 mai 2020 à 0h45 par La rédaction

Plus le temps passe, et plus il se confirme que le Barça est à court d’options sur le dossier Neymar. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien évalue les options dont disposent le FC Barcelone pour parvenir à finaliser le retour de Neymar. Selon le média, cela passe par une vente rapide et à bon prix de plusieurs éléments parmi Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé ou encore Ivan Rakitic.

Aucune ouverture possible