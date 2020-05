Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette piste offensive, ce sera bien 60M€ !

Publié le 6 mai 2020 à 0h30 par Th.B.

Alors que certains médias laissaient entendre que la clause libératoire de Timo Werner fixée à 60M€ n’était valable que jusqu’en fin avril, il n’en serait rien. Le FC Barcelone est donc prévenu, mais le club passera-t-il à temps, à l'action ?

Timo Werner est bien parti pour être l’une des attractions phares du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Red Bull Leipzig, l’international allemand a clairement ouvert la porte à un départ lors de ses dernières sorties médiatiques, avec un intérêt non caché pour Liverpool. De quoi permettre à la direction des Reds de faire preuve de sa sérénité dans ce dossier pourtant très disputé puisque le FC Barcelone, l’Inter ou encore Chelsea seraient sur les rangs. Et alors qu’une bataille royale devrait faire rage, les prétendants de Timo Werner sauraient à quoi s’en tenir.

La clause libératoire de Werner serait toujours valable