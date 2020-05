Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lâche une grande prédiction pour l’avenir de Messi !

Publié le 5 mai 2020 à 22h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone ces dernières semaines, Lionel Messi semblerait être bien parti pour rester et aurait quelques années devant lui avant de raccrocher selon Xavi Hernandez.

Dès le début de sa carrière professionnelle en 2004, Lionel Messi a évolué aux côtés de Xavi Hernandez au FC Barcelone, et ce jusqu’à l’été 2015, moment où l’ancien capitaine blaugrana a quitté le Barça . Annoncé comme potentiel futur entraîneur du club culé, équipe qu’il aurait pu diriger dès le mois de janvier avant que Quique Setién ne soit nommé, Xavi ne voit encore pas le soleil se coucher sur Lionel Messi. Bien que son nom soit lié à Manchester City ou encore à l’Inter, voire à un départ en Amérique, Messi devrait rester blaugrana et continuer pendant quelques années à évoluer au plus haut niveau.

« Messi peut jouer jusqu’à ses 37, 38, voire 39 ans »