Mercato - PSG : Le plan du PSG pour De Bruyne

Publié le 6 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

En Angleterre, certains médias annoncent que le PSG est en train d’arriver sur Kevin De Bruyne, l’attaquant belge de Manchester City. Cela pourrait s’inscrire dans un plan très précis... Analyse.

Dans son édition du jour, le tabloïd anglais The Daily Mail révèle que le Paris Saint-Germain aurait pris position sur le dossier Kevin De Bruyne. L’attaquant belge est en fin de contrat en juin 2022 et il aurait prévu de discuter bientôt avec la direction de Manchester City pour la suite de sa carrière. Selon le média anglais, De Bruyne souhaiterait évaluer plus précisément la situation des Citizens, sous le coup d’une interdiction de recrutement prononcé par le Fair Play Financier et qui ont fait appel devant le TAS. En clair, il n’est pas compliqué de deviner que De Bruyne commence à ouvrir une réflexion pour savoir s’il prolonge ou pas à Manchester City et qu’il attend en partie de savoir si le TAS confirmera la sanction ou pas.

Probablement sur une offensive en juin 2021

Dans un tel contexte, il ne serait pas surprenant que le Paris Saint-Germain commence à se positionner sur Kevin De Bruyne, dans l’espoir qu’une opportunité s’ouvre s’il décide de ne pas prolonger avec Manchester City. Mais à l’analyse, cet intérêt du club de la capitale pourrait s’inscrire dans un plan bien précis. Si l’intérêt du Paris Saint-Germain se confirme dans les prochaines semaines, il s’inscrit en effet très probablement dans l’optique d’une offensive en juin 2021. Cet été, elle apparaît impossible et prématurée : impossible car City ne lâchera jamais De Bruyne s’il est interdit de recrutement, et prématuré car le Belge ne partira pas à deux ans de la fin de son contrat. Si le PSG arrive sur De Bruyne, c’est bien dans la perspective du mois de juin 2021, à un an de la fin du contrat du Belge, ce qui contraindra City à le vendre et ce à un prix acceptable. Mais il existe une autre raison pour que Paris se positionne sur De Bruyne à l’horizon juin 2021. Cette date est aussi celle à laquelle le Real Madrid programme son offensive sur Kylian Mbappe, qui lui aussi n’aura alors plus qu’un an de contrat… Le plan du Paris Saint-Germain se dessine alors nettement : s’il ne parvient pas à convaincre Mbappe de prolonger et qu’il doit donc se résoudre à le transférer au Real, le PSG a coché Kevin De Bruyne parmi sa « short list » d’options pour prendre sa succession. C’est ce que l’on peut clairement déduire de l’information selon laquelle le club parisien a pris position sur l’attaquant international belge. Affaire à suivre dans les prochains mois donc…