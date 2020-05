Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une aubaine se profilerait pour cette piste à 0€ !

Publié le 6 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Officiellement annoncé comme étant un nouveau joueur des Hornets, Pape Gueye ne le serait pas encore, et n’aurait nullement l’intention de jouer pour Watford la saison prochaine. L’OM aurait d’ailleurs une belle carte à jouer.

C’est officiel depuis quelques jours et c’est Watford en personne qui a communiqué cette nouvelle. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Le Havre, Pape Gueye va quitter l’Hexagone pour le nord de Londres pour les cinq prochaines saisons. Cependant, comme l’agent et avocat de Gueye l’assurait récemment, rien ne serait encore bouclé et ce pré contrat signé en janvier ne serait pas un accord définitif. Intéressé par sa venue, l’OM serait toujours dans le coup.

Pape Gueye ouvert à tous les challenges !