Mercato - Barcelone : Le Barça a-t-il entériné l’arrêt de la piste Lautaro Martinez ?

Publié le 6 mai 2020 à 7h30 par La rédaction

Certaines révélations apportées par les médias italiens aujourd’hui laissent supposer que le Barça est en passe d’entériner son échec sur le dossier Lautaro Martinez.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Tuttosport annonce que le départ de Luis Suarez en fin de saison était désormais à exclure du côté du FC Barcelone. En effet le buteur uruguayen, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Barça, aurait pris la décision d’aller au bout de son contrat en Catalogne.

Si Barcelone entérine le maintien de Suarez…

Si cela se confirme, et si le Barça entérine le choix de son avant-centre sans insister en faveur de son transfert, qui permettrait au club d’encaisser un chèque et d’éviter qu’il parte à coût zéro dans un an, cela signifie que les dirigeants blaugrana ont entériné le fait qu’ils n’étaient pas en mesure de recruter Lautaro Martinez cet été, et qu’en conséquence, il valait mieux repartir pour un an avec Luis Suarez…