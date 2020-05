Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec Lautaro Martinez ?

Publié le 5 mai 2020 à 17h15 par B.C.

Alors que Lautaro Martinez est la priorité du Barça pour préparer la succession de Luis Suarez, le club catalan ne serait pas serein dans ce dossier. Et pour cause, plusieurs clubs lorgneraient l'attaquant de l'Inter Milan, à l'image du Real Madrid, de Manchester United mais également du PSG.

Cette saison, Lautaro Martinez s'est révélé aux yeux de l'Europe en réalisant de grosses prestations sous le maillot de l'Inter Milan. Avec 16 buts inscrits toutes compétitions confondues, l'Argentin de 22 ans aurait même fait craquer la direction du FC Barcelone qui compterait désormais sur lui pour préparer la succession de Luis Suarez. Un transfert que verrait d'un bon œil Lionel Messi, son partenaire en sélection argentine, mais tout n'est pas gagné pour le club catalan. En effet, les conséquences financières de l'épidémie de coronavirus compliquent un peu plus les affaires du FC Barcelone, d'autant que l'Inter Milan ne souhaite pas brader son joueur. Et pour ne rien arranger, plusieurs clubs pourraient profiter des difficultés du Barça pour rafler la mise, à l'image du PSG.

Et si le PSG contrarié le Barça pour Lautaro Martinez ?