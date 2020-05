Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Stéphan en remet une couche sur Camavinga !

Publié le 5 mai 2020 à 17h00 par J.-G.D.

Julien Stéphan n’en démord pas pour l’avenir d’Eduardo Camavinga. L’entraîneur du Stade Rennais souhaite que son milieu de terrain reste encore une saison.

Son nom est sur les toutes les lèvres. Brillant avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga dispose de plusieurs pistes prestigieuses pour la suite de sa carrière. Le jeune milieu de terrain de 17 ans reste dans le viseur du Real Madrid, comme vous l’indique Le 10 Sport en exclusivité, mais également du Milan AC et du Borussia Dortmund, toujours selon nos informations. La pépite de Rennes devrait donc connaitre un mercato estival mouvementé, mais Julien Stéphan a les idées claires concernant son avenir. Via l’ AFP ce mardi, l’entraîneur de Rennes estime que Camavinga doit poursuivre sa progression au sein de son club formateur.

« Bénéfique pour lui de rester encore au moins une année supplémentaire »