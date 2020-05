Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste défensive, ce sera finalement 40M€ !

Publié le 6 mai 2020 à 18h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Dayot Upamecano si Thiago Silva ne prolongeait finalement pas son contrat au PSG, le club de la capitale devrait débourser 40M€ au Red Bull Leipzig, et non 60M€.

Au vu de la saison du Red Bull Leipzig, qualifié pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions et du rendement de Dayot Upamecano, il était évident que la cote du défenseur allait grimper en marge du mercato estival. Et en cette période de confinement, les rumeurs sur l’international espoir français fusent. Hormis le PSG, le Barcelone, le Real Madrid, bien d’autres formations de Premier League seraient sur les rangs. Et les prétendants de Dayot Upamecano recevrait une bonne nouvelle.

Leipzig baisserait le prix d’Upamecano !