Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour McCourt et Eyraud ?

Publié le 6 mai 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que L'Équipe révélait dans ses colonnes ce mercredi que l'OM était toujours dans le collimateur de l'UEFA, et que cela pourrait avoir des incidences sur sa participation à la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen pourrait finalement passer entre les mailles du filet, pour l'instant.

Après sept années d'absence, l'OM retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à sa deuxième place en Championnat. Un énorme soulagement pour les supporters, mais également pour la direction puisque cette participation permettra de renflouer un peu les caisses. Et le club phocéen en a besoin. Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'OM affiche de grosses pertes, à savoir un déficit de 212,4M€ lors des trois dernières années, et l'UEFA surveille de près cette situation inquiétante, n'excluant pas de grosses sanctions allant jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes, d'autant que l'OM n'a pas respecté l'accord de règlement signé en juin 2019 comme l'a rappelé L'Équipe . Cependant, comme l'avait annoncé Jacques-Henri Eyraud en début de semaine, l'Olympique de Marseille devrait être épargné cet été.

Un discours rassurant de l'UEFA concernant l'OM