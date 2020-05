Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 6 mai 2020 à 16h45 par H.G.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Tanguy Kouassi serait dans le viseur de nombreux clubs européens. Et un nouveau prétendant italien aurait dernièrement débarqué dans la course à la signature de la jeune pépite parisienne.

De quoi sera fait l’avenir de Tanguy Kouassi ? Cette question habite l’esprit d’un bon nombre d’observateurs du PSG dans la mesure où le joueur capable de d’évoluer au milieu et en défense centrale sera libre de s’engager où il le souhaite le 30 juin prochain. Auteur de bonnes performances lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui cette saison, les dirigeants du club de la capitale n’ont aucune intention de laisser filer leur jeune formé au club si facilement. Par conséquent, Leonardo ferait actuellement tout son possible afin de lui faire signer son premier contrat professionnel à Paris, à l’instar de ce qu’il essaie de réaliser avec Adil Aouchiche. Cependant, le talent de Tanguy Kouassi aurait en même temps sauté aux yeux d’un grand nombre de clubs européens qui seraient prêts à lui ouvrir leurs portes. Le RB Leipzig est annoncé avec insistance comme une destination possible pour le joueur de 17 ans. Mais en parallèle, un autre club commencerait à lorgner sur l’actuel joueur du PSG…

L’entraîneur de l’Atalanta apprécierait grandement Tanguy Kouassi !