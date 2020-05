Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau club se place pour Thauvin !

Publié le 6 mai 2020 à 12h45 par A.M. mis à jour le 6 mai 2020 à 12h46

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin est l'un des dossiers délicats à gérer pour l'OM qui se retrouve en difficulté pour prolonger son contrat et qui pourrait donc partir libre dans un an. Mais un club italien adorerait le profil du Champion du monde.

« Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? ». Il y a quelques jours, Florian Thauvin ne cachait pas sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille. Une situation qui place le club phocéen dans une situation plus que délicate puisque le contrat de son Champion du monde prend fin en juin 2021. Et compte tenu de la masse salariale actuelle du club, il y a peu de chance que les Marseillais arrivent à le prolonger. Par conséquent, un départ cet été serait la meilleure solution, mais encore faut-il trouver un club acquéreur et que Florian Thauvin accepte de partir.

Gasperini adore Thauvin, mais...