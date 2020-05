Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Nouvelle stratégie autour de Thiago Silva

Publié le 6 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a changé d’avis pour Thiago Silva et envisage de le prolonger. Le fruit d’un changement de stratégie. Explication.

Depuis que Leonardo est de retour au PSG, la question de l’avenir de Thiago Silva est entre ses mains. Avec un salaire XXL et la trentaine bien entamée (35 ans), le Brésilien était attendu au tournant par ses dirigeants afin d’envisager, ou non, une possible prolongation de contrat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ O Monstro a fait le boulot pour montrer qu’il était encore impérial dans l’axe centrale de la défense. Une saison 2019-2020 de très haut niveau qui a participé à la réflexion des dernières semaines du côté du PSG. Car, si Paris avait intention de rien proposer à Thiago Silva et de le laisser partir libre à l’issue de son contrat (30 juin 2020), les choses ont bien évolué depuis le gel de l’exercice 2019-2020.

Paris change son fusil d’épaule