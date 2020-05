Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Choupo-Moting !

Publié le 6 mai 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé qu’Eric Maxim Choupo-Moting pourrait rester plus longtemps que prévu au PSG, l’attaquant camerounais aurait finalement de grandes chances de faire ses valises pour rejoindre la Turquie.

Arrivé à l’été 2018, Eric Maxim Choupo-Moting a vu son temps de jeu drastiquement diminuer cette saison. Recruté pour suppléer Edinson Cavani en 2018/2019, l’attaquant de 31 ans n’a été que très peu utilisé en cette saison 2019/2020 par Thomas Tuchel après que Mauro Icardi soit arrivé en prêt en provenance de l’Inter. Plus encore, l’ancien joueur de Stoke City a même été mis en dehors de la liste du PSG pour la Ligue des Champions en deuxième partie de saison, preuve qu’il n’avait plus sa place au sein du club de la capitale. Toutefois, le journaliste italien Nicolo Schira a annoncé ce mardi que qu’en dépit de son rôle famélique, Eric Maxim Choupo-Moting voyait le PSG et Leonardo être prêts à activer l’option présente dans son contrat pour le prolonger d’une saison, jusqu’en juin 2021, au lieu de le laisser partir libre dans quelques semaines. Mais il se pourrait que le Camerounais ait en réalité d’autres plans pour son avenir…

Choupo-Moting déjà d’accord avec Fenerbahçe ?