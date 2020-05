Foot - OM

OM : Vers un nouveau coup de massue pour le projet McCourt ?

Publié le 5 mai 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que l'OM est en proie à de grosses difficultés financières, le club de Frank McCourt peut néanmoins respirer sur le plan sportif grâce à sa deuxième place en Championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, l'UEFA continue d'étudier la situation du club phocéen, et de grosses sanctions restent possibles...

En annonçant l'arrêt de la saison 2019/2020 de Ligue 1, la LFP a apporté une bonne nouvelle à l'OM. En effet, le club phocéen termine 2e du Championnat et disputera donc la prochaine Ligue des Champions. À moins que... Les comptes de l'OM sont dans le rouge malgré un investissement colossal de plus de 200M€ par Frank McCourt et l'UEFA suit de près la situation du club. Au cours d'une visioconférence avec plusieurs supporters lundi soir, le président Jacques Henri Eyraud a néanmoins tenu à envoyer un message rassurant au sujet de la participation de l'OM à la prochaine Ligue des Champions malgré ses problèmes financiers : « Si le Fair Play Financier devait éventuellement aller jusqu’à une sanction sur la participation à la Coupe d’Europe, cela s’appliquerait sur la saison 2021/22 ! ». Pourtant, du côté de l'UEFA, rien ne serait acté concernant l'Olympique de Marseille.

L'OM reste menacé par l'UEFA