OM - Clash : L'énorme réponse d'Alvaro Gonzalez au FC Nantes !

Publié le 3 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Le 22 février dernier, le FC Nantes s'imposait au Stade Vélodrome dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 (1-3). Une rencontre notamment marquée par le CSC inscrit par Alvaro Gonzalez en toute fin de rencontre. Et le défenseur espagnol n'a pas oublié les moqueries des Canaris après leur victoire.

A l'époque, c'était un petit exploit. Le 22 février, le FC Nantes venait en effet s'imposer sur la pelouse du Stade Vélodrome, mettant fin à une série d'invincibilité de 15 rencontres en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. La rencontre s'était conclue sur le score de 3 buts à 1 pour les Canaris dont la victoire a été acquise grâce à un but contre son camp d'Alavaro Gonzalez dans les arrêts de jeu. Un CSC qui avait valu les moqueries des joueurs du FC Nantes dans les vestiaires. Mais alors que la LFP a entériné le classement de L1 et donc la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions, Alvaro Gonzalez jubile et ne manque pas d'envoyer un joli tacle aux Canaris.

Alvaro Gonzalez envoie les Nantais «à la douche»

