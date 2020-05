Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, une opération impossible à réaliser en 2020 !

Publié le 6 mai 2020 à 17h30 par T.M.

Avec des moyens limités suite au coronavirus, le Real Madrid va devoir patienter pour Kylian Mbappé. C’est donc en 2021 que l’opération devrait avoir lieu. A moins que la solution ne soit trouvée cet été sous la forme d’un échange impliquant plusieurs joueurs. Une opération réellement possible ?

Le coronavirus va considérablement changer le prochain mercato estival. En effet, les clubs européens ont vu les caisses se vider et il va désormais falloir revoir ses plans ou trouver d’autres solutions pour arriver à ses fins. C’est ainsi ce que prévoirait de faire le FC Barcelone avec Lautaro Martinez. Ne pouvant, ou voulant, pas s’aligner sur la clause libératoire de 111M€ du buteur de l’Inter Milan, le club catalan voudrait réaliser une opération différente à savoir signer un chèque d’un montant moins important (60M€), tout en incluant un ou plusieurs joueurs dans l’opération (les noms de Nelson Semedo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Antoine Griezmann sont souvent évoqués). Reste maintenant à savoir ce que pensera l’Inter Milan de cette opération. Mais cet été, la tendance pourrait bien être à l’échange de joueurs compte tenu de la situation. De quoi possiblement donner des idées au Real Madrid. Alors que les Merengue rêvent de Kylian Mbappé, l’offensive pour l’attaquant du PSG aurait été décalée à l’été 2021. Et si Florentino Pérez et Zinedine Zidane trouvaient la solution pour cet été ?

Leonardo et Florentino Pérez peuvent-ils se mettre d’accord ?