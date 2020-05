Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star de Ligue 1 qui pousse Mbappé vers le Real Madrid !

Publié le 6 mai 2020 à 15h15 par Th.B.

Le Real Madrid surveillerait toujours avec attention la situation de Kylian Mbappé au PSG. Passé par le FC Barcelone et évoluant à l’AS Monaco, Cesc Fabregas assure que l’attaquant du PSG a toutes les qualités pour s’intégrer au jeu merengue.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais, tellement son nom fait régulièrement la Une des journaux et particulièrement à l’approche des mercato estivaux. Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid au printemps 2019, Zinedine Zidane ferait de Kylian Mbappé une piste prioritaire à moyen terme. Le technicien merengue n’a d’ailleurs pas caché son affection pour le champion du monde tricolore lors des points presse précédent les matchs opposant le Real Madrid et le PSG pendant la phase de poules de la Ligue des champions cette saison. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 25 avril, Liverpool est aussi dans le coup pour la pépite du PSG, Jürgen Klopp ayant en personne contacté Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant parisien. Ancien joueur du FC Barcelone où il a d’ailleurs été formé avant de signer son premier contrat professionnel avec Arsenal, Cesc Fabregas s’est frotté à Mbappé lors de la deuxième partie de l’exercice précédent et cette saison, évoluant à l’AS Monaco depuis janvier 2019.

« Au vu de sa façon de jouer, il s'intégrerait très bien au Real Madrid »