Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, et maintenant ?

Publié le 6 mai 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin a assuré vouloir rester au sein du club phocéen la saison prochaine, mais ne prévoirait pas de prolonger son bail pour autant. Les courtisans sont légion, mais peu sont en mesure de faire l’effort financier afin de s’attacher ses services. Quelle sera la suite de l’aventure marseillaise de Thauvin ?

« Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson. Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi, ici, je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » . Au cours d’un live Instagram avec Malik Bentalha, Florian Thauvin se montrait clair concernant son avenir ces derniers temps : il restera à l’OM la saison prochaine et compte bien entrer dans la dernière année de son contrat, lui qui est lié au club phocéen jusqu’en juin 2021. Compte tenu de la position du champion du monde tricolore et de la crise financière causée par la pandémie du COVID-19, l’OM a changé son fusil d’épaule dans le dossier Thauvin. Cependant, il se pourrait bien qu’il soit déjà trop tard.

L’OM pourrait payer son retournement de veste…

Le 9 mars dernier, soit quelques jours avant l’instauration du confinement par le gouvernement français, il était inconcevable pour l’OM de ne serait-ce qu’entamer les discussions avec le clan Thauvin pour une prolongation de contrat. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le joueur et son représentant n’avaient reçu aucune offre concrète de la part de la direction phocéenne et qu’aucune discussion n’était alors programmée pour remédier à cette situation, prônant logiquement l’idée d’une transfert lors du mercato ou un départ libre de tout contrat à la fin de la saison prochaine. La raison ? La situation financière de l’OM n’était pas florissante à l’époque et ne s’est clairement pas arrangée depuis avec la suspension des compétitions et la diminution des recettes. Cependant, et ce toujours selon nos informations publiées le 20 avril, la donne a changé. Consciente de l’incertitude autour du prochain mercato et de la réalité économique actuelle, la direction de l’OM a revu sa position et fait de la prolongation de Thauvin une priorité, souhaitant éviter d’être contraint à accepter une vente à petit prix au vu de la chute des valeurs marchandes des joueurs en cette période inédite. Mais qu’en est-il de la position de Florian Thauvin ? Après avoir déjà été vendu à Newcastle par le passé pour soulager les finances du club, un transfert qui n’a pas vraiment fait les affaires du principal intéressé, un autre départ pour les mêmes raisons semble peu probable. De plus, sa relation avec ses dirigeants actuels s’est considérablement détériorée compte tenu de leur position initiale concernant son avenir et du silence de leur part pendant plusieurs mois. L’OM pourrait bien se retrouver dos au mur avec Florian Thauvin, voire à court d’options…

Thauvin, maître du jeu, l’OM va subir

Le 10 Sport a fait un point le 1er mai dernier sur les pistes de l’OM pour une vente de Florian Thauvin. L’AS Rome, le Milan AC, l’Inter et le FC Valence sont les clubs les plus intéressés par le profil du champion du monde. Seulement, un problème de taille compromet les plans de l’OM : aucune de ces formations n’est en mesure de s’aligner sur les demandes du club marseillais. Foot Mercato dévoile ce mercredi que l’Atalanta serait une autre option pour l’ailier du club phocéen. Gian Piero Gasperini, entraîneur du pensionnaire de Serie A, serait un grand admirateur du profil du Français et aimerait le recruter à l’intersaison. Cependant, nouveau couac pour l’OM, ce dossier n’entrerait pas dans les finances du club italien. Et maintenant ? Alors que Florian Thauvin sait qu’il pourrait être une grosse attraction l’été prochain, étant libre de tout contrat, ayant dans sa ligne de mire l’Euro avec l’Équipe de France et disputant la Ligue des champions avec l’OM, il aurait tout à gagner à ne pas prolonger pour s’offrir une belle cote sur le marché. On vous dévoilait le 1er mai que l’obtention de l’aval de Thauvin pour une prolongation serait la tâche la plus ardue pour le club phocéen à ce jour, et pourrait même se révéler impossible à obtenir… Thauvin aurait les cartes en main pour son avenir et pourrait changer son jeu en main de maître pour la prochaine partie…