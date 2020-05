Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier gros coup en vue pour Claude Puel ?

Publié le 6 mai 2020 à 15h00 par A.M. mis à jour le 6 mai 2020 à 15h06

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses, mais également de garantir sa stratégie de rajeunissement de son effectif, l'ASSE pourrait enregistrer un premier départ puisque Jonathan Woodgate, l'entraîneur de Middlesbrough, semble déjà conquis par Harold Moukoudi.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Claude Puel a les idées claires concernant la stratégie à adopter cet été sur le mercato. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne souhaite un rajeunissement de son effectif et a déjà lancé son opération comme le confirment les prolongations successives de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Mais les Verts ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisque pour s'appuyer sur la jeunes stéphanoises, les cadres du club du Forez seront également amenés à partir. Cela concerne de nombreux joueurs, et la situation s'est encore accélérée avec la crise liée à la pandémie du Covid-19 qui fragilise l'économie des clubs de football.

Middlesbrough veut conserver Moukoudi