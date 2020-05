Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait abandonné deux gros dossiers pour cet été !

Publié le 6 mai 2020 à 17h15 par B.C.

Désireux de renforcer le secteur offensif du PSG, Leonardo ciblerait notamment Dries Mertens et Willian, tous les deux en fin de contrat dans leur club. Cependant, les conséquences financières de l'épidémie de coronavirus auraient incité le directeur sportif parisien à mettre ces dossiers de côté.

Comme tous les clubs, le Paris Saint-Germain va être impacté par l'épidémie de coronavirus. Leonardo prévoyait une large refonte de l'effectif puisque plusieurs cadres sont censés quitter le club de la capitale à l'issue de la saison, à l'image de Thiago Silva et Edinson Cavani. Mais avec la crise sanitaire, le PSG pourrait finalement prolonger le contrat de certains de ses joueurs, et abandonner plusieurs dossiers que le directeur sportif parisien avait ouverts. Comme le 10 Sport vous l'avait révélé, le PSG s'intéressait notamment à Willian, en fin de contrat à Chelsea. Sky Sport annonce de son côté que Dries Mertens serait également sur la short-list de l'Italo-brésilien, mais les lourdes pertes qui s'annoncent au PSG inciterait Leonardo à changer de stratégie.

Leonardo a pensé à Mertens et Willian, mais...