Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un étonnant souhait pour son avenir !

Publié le 6 mai 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que des doutes subsistent sur l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM la saison prochaine, l’entraîneur marseillais continue de semer le flou avec une déclaration étonnante.

Dans une interview accordée ce mardi à RMC dans l’émission Team Duga André Villas-Boas est revenu sur la situation de l’OM mais aussi sur sa situation personnelle. Un sujet sur lequel le technicien portugais a été plutôt évasif : « Je reste comme je suis, j'ai dit déjà en conférence de presse que vous me trouverez peut-être (dans quelques mois) plus proche du désert du Dakar que dans un autre club de Premier League ou d'ailleurs. J'ai des ambitions qui sont sans limites géographiques, je dois encore faire le Japon, j'ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais. »

Villas-Boas remet la pression sur ses dirigeants

Avec cette déclaration, l’entraîneur marseillais remet la pression sur ses dirigeants. Comme il l’avait déjà fait il y a quelques mois lors de la nomination de Paul Aldridge, André Villas-Boas évoque son avenir sans forcément faire référence à l’OM. Une façon pour le Portugais de dire qu’il pourrait quitter le club s’il n’était pas satisfait de la façon dont évolue les choses. S’il a annoncé vouloir rester à l’OM la saison prochaine sous réserve de certaines conditions, cette déclaration laisse entrevoir un avenir loin de Marseille. De quoi donner des sueurs froides aux supporters marseillais.