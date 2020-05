Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Mourinho veut blinder Serge Aurier

Publié le 6 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, Serge Aurier pourrait voir son avenir prochainement verrouiller par les Spurs.

S’il a eu du mal à pleinement s’imposer à Tottenham, Serge Aurier a enfin trouvé la clé du succès cette saison. Le départ de Mauricio Pochettino lui a permis d’avoir une opportunité pour s’imposer sur le côté droit d’une défense dans laquelle il est désormais titulaire (33 matchs, dont 24 en Premier League, pour 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Sous les ordres de José Mourinho, l’ancien latéral du PSG s’éclate et semble en mesure d’inscrire son avenir dans la durée. C’est en tout cas la volonté de ses dirigeants.

Une prolongation dans les tuyaux

Selon nos informations, Tottenham souhaite en effet prolonger Serge Aurier, qui dispose encore de deux années de contrat. Les Spurs devraient lui offrir un nouveau bail dans les semaines à venir et ainsi lui offrir l’opportunité de rester durablement du côté de Londres. Courtisé ces derniers mois par des écuries européennes intéressées par son gabarit et ses atouts offensifs, l’Ivoirien pourrait être clairement tenté par la poursuite de cette aventure à Tottenham.



Le nouveau projet porté par José Mourinho est ambitieux et Serge Aurier semble adhérer à la méthode du Special One. Le Portugais est l’entraîneur qui lui a permis de s’imposer à Tottenham et de devenir clairement l’un des hommes en forme de la saison avant que celle-ci ne soit interrompu par le Covid-19. A 27 ans, Serge Aurier arrive à un tournant de sa carrière. Acheté 25 millions d’euros par Tottenham à l’été 2017, il peut enfin prendre la pleine mesure de sa carrière en Angleterre. Et cela passe nécessairement par une prolongation de contrat afin d’écarter les possibilités d’un transfert cet été ou dans un an, lorsque son contrat se rapprochera dangereusement de la fin. Sur les tablettes du Milan AC, qui lorgne également sur Zeki Celik (LOSC), Serge Aurier devrait privilégier le challenge des Spurs à un départ vers un autre championnat.