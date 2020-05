Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta lance son mercato au rabais !

Publié le 6 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Contraint de vendre avant d'acheter, l'OM doit toutefois se renforcer cet été. Dans cette optique, la stratégie d'Andoni Zubizarreta se dessine de plus en plus clairement.

« Il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. On a l'impression que dans le foot tout tourne autour du mercato. On dirait qu'il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre ! On devrait peut-être tous se remettre en question sur ce point ». Il y a quelques jours, Andoni Zubizarreta se montrait très clair concernant le mercato estival de l'OM. Il ne faut pas s'attendre à des folies. Et pour cause, les finances de l'Olympique de Marseille sont dans le rouge ce qui pousse le club phocéen à se montrer inventif sur le marché. Et d'après les informations de L'Equipe , Andoni Zubizarreta a activé sa cellule de recrutement pour dénicher des talents aux Pays-Bas, au Portugal et en Ligue 2, des marchés généralement moins onéreux.

Zubizarreta tente des jolis coups