Mercato - PSG : Neymar reçoit un nouvel appel du pied à Barcelone !

Publié le 6 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar a reçu un appel du pied de son ancien coéquipier en Catalogne, un certain Xavi.

Un an après s'être retrouvé au cœur d'un très long feuilleton, Neymar fait toujours parler de lui sur le marché des transferts. L'été dernier, le Brésilien avait fait le forcing afin de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone club qu'il avait pourtant quitter durant l'été 2017. Et cet été, la presse catalane a relancé le sujet, assurant que Neymar était la priorité du Barça. Et visiblement, Xavi aimerait bien revoir la star de la Seleçao avec la tunique blaurgana .

Xavi veut Neymar au Barça