Mercato - PSG : Leonardo change totalement de stratégie !

Publié le 6 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Face à la situation actuelle qui fragilise clairement les finances des clubs de football, Leonardo semble avoir opté pour un énorme changement de stratégie en envisageant de conserver plusieurs joueurs dont le contrat arrivait à échéance.

Cet été, il ne faut pas s'attendre à voir le Paris Saint-Germain dépenser des sommes folles. En effet, la crise du Covid-19 qui a engendré l'arrêt de la saison de Ligue 1 aura des répercussions sur les finances des clubs français, y compris le PSG. Dans cette optique, Leonardo semble avoir revu ses plans. Alors que de nombreux joueurs en fin de contrat étaient sur le départ, le directeur sportif parisien envisage de les conserver. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, les discussions ont ainsi repris avec Thiago Silva en vue d'une prolongation d'une saison. « Thiago veut jouer la Ligue des champions avec le PSG. Je vais devoir m'entretenir avec Leonardo avec qui j'ai une excellente relation. Nous verrons. C'est une nouvelle situation, maintenant nous devons penser à surmonter ce moment » confiait même Paulo Tonietto, agent du capitaine du PSG, dans un entretien à TMW

Une vague de prolongations ?

Et la tendance semble se confirmer puisque ce mardi, Nicolo Schira annonce que c'est au tour d'Eric Maxim Choupo-Moting d'être concerné par une éventuelle prolongation de contrat. Le journaliste italien assure que Leonardo a proposé une saison supplémentaire au l'international camerounais, comme pour Thiago Silva. Compte tenu du statut de l'ancien joueur de Stoke, cela semble toutefois plus surprenant. toujours est-il que le directeur sportif du PSG semble avoir décidé de changer de stratégie à cause de la crise du Covid-19. La situation d'Edinson Cavani est également encore floue. En réalité, seuls Thomas Meunier et Layvin Kurzawa semblent bel et bien sur le départ à la fin de leur contrat le 30 juin. Pour les autres, les cartes semblent rebattues.