Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour Kurzawa ?

Publié le 6 mai 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa serait l'une des cibles du FC Barcelone pour concurrencer Jordi Alba. Toutefois, le Barça ne semble pas avoir activé cette piste.

L'avenir de Layvin Kurzawa devrait s'inscrire loin du Paris Saint-Germain. En effet, le contrat de l'international français prend fin, et aucune discussion ne semble avoir démarré afin d'envisager une éventuelle prolongation. Par conséquent, l'ancien Monégasque va se retrouver libre dans quelques semaines et malgré un passage mitigé au PSG, son profil reste scruté sur le marché. Et pour cause, un latéral gauche international et avec l'expérience d'un club comme le PSG qui se retrouve libre, cela ne passe pas inaperçu, surtout que Layvin Kurzawa n'a que 27 ans et encore quelques belles années devant lui. Plusieurs clubs seraient d'ailleurs renseignés à l'image de la Juventus, qui avait failli l'attirer cet hiver dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio.

Le Barça n'est pas sur Kurzawa