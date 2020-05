Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Zéro dossier Kurzawa sur le bureau du Barça !

Publié le 5 mai 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Malgré les récentes informations relatives à un intérêt du FC Barcelone pour Layvin Kurzawa, le10sport.com est en mesure de démentir cette piste.

Libre de tout contrat au 30 juin prochain, Layvin Kurzawa est un profil qui intéresse grandement le marché des transferts. Même si ses performances des deux dernières saisons ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui, l’international français de 27 ans reste un profil qui séduit sur la scène européenne. Et les prétendants qui sont à son chevet sont révélateurs de l’opportunité qu’il représente. A commencer par l’Inter Milan, qui lorgne sur lui depuis cet hiver. En revanche, la presse espagnole évoque un intérêt du FC Barcelone, en affirmant même que la piste est très chaude du côté des dirigeants catalans…

Aucun dossier Kurzawa à Barcelone