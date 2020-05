Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce pacte qui pourrait relancer l'avenir de Mbappé !

Publié le 5 mai 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semblait destiner à rejoindre le Real Madrid cet été. Toutefois, la crise du coronavirus change la donne et rend son départ impossible. Par conséquent, Leonardo fait tout son possible afin de convaincre le jeune attaquant de prolonger son bail au PSG. Mais Mbappé aurait fixé une grande condition.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet récurrent dans l'actualité sportive depuis plusieurs mois. Il faut dire que depuis son éclosion au plus haut niveau, l'attaquant parisien est convoité par les plus grandes écuries européennes. Toutefois, durant l'été 2017, c'est bien le Paris Saint-Germain qui a mis la main sur le joyau qui brillait alors sur le Rocher monégasque. Un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 180M€ bonus compris et le PSG a réussi à devancer la concurrence du Real Madrid. Mais le club merengue n'a toujours pas oublié Kylian Mbappé. Le Champion du monde est même l'un des objectifs prioritaire du club madrilène qui semblait avoir bouclé son transfert pour cet été à en croire Jérôme Rothen qui assurait qu'un « accord pour emmener Kylian Mbappe au Real Madrid a été presque conclu. Mais avec ce qui s'est passé, je suis sûr que l'arrivée de (Kylian) Mbappé au Real Madrid sera reportée . » Mais entre temps, la crise du Covid-19 a frappé les finances des clubs de football, rendant impossible un tel transfert pour cet été.

Une clause spéciale Real Madrid pour Mbappé ?