Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bielsa se penche sur un défenseur de Ligue 2

Publié le 5 mai 2020 à 12h40 par Alexis Bernard

Cadre du Paris Football Club, Samuel Yohou se retrouve sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Et notamment du Leeds de Marcelo Bielsa.

Patron de la défense du Paris FC, Samuel Yohou ne devrait pas s’éterniser en Ligue 2. A 27 ans, le Franco-Ivoirien est en fin de contrat avec le PFC et intéresse plusieurs clubs étrangers. Selon nos informations, le Leeds de Marcelo Bielsa regarde attentivement sa situation et apprécie son impact physique (1,90 m), sa maturité et ses qualités techniques. Toujours en Angleterre, Coventry serait également intéressé pour le récupérer cet été. Enfin, en Italie, Crotone fait son retour en Serie A et lorgne aussi sur Samuel Yohou, grand artisan du maintien du PFC cette saison. Trois clubs qui ont tous entamés des discussions avec son entourage.