Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement hors course pour ce dossier chaud ?

Publié le 7 mai 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG tenterait par tous les moyens de convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur, il se pourrait que les dés soient déjà pipés dans ce dossier.

Grande révélation de la saison au PSG, Tanguy Kouassi pourrait déjà quitter le club de la capitale le 30 juin prochain. En effet, il arrivera au terme de son contrat aspirant à cette date et sera ainsi libre de s’engager avec le club qu’il souhaite. Mais après ses bonnes prestations réalisées tout au long de la saison lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui, les dirigeants parisiens n'auraient aucune intention de perdre leur jeune élément capable de jouer au milieu et en défense centrale. Ainsi, depuis plusieurs mois, Leonardo ferait son possible pour convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Cependant, alors qu’il est annoncé proche du RB Leipzig depuis plusieurs mois, il se pourrait qu’il n’y ait déjà plus le moindre espoir pour le PSG avec sa jeune pépite de 17 ans.

Tout serait déjà quasiment bouclé pour l’arrivée de Kouassi au RB Leipzig !