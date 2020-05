Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland promis à Zinedine Zidane ?

Publié le 7 mai 2020 à 21h30 par La rédaction

En cas de départ du Borussia Dortmund, le Norvégien Erling Braut Haaland devrait rejoindre le Real Madrid. Zidane veut un nouveau numéro 9 et le joueur disposera d’une clause intéressante en 2021.

Encore inconnu il y a encore quelques mois, l’ancien attaquant du RB Salzbourg s’est très rapidement fait un nom dans le monde du football européen. Transféré depuis l’Autriche en Allemagne et plus précisément à Dortmund l’hiver dernier pour un montant de 20M€, Erling Braut Haaland n’a cessé d’impressionner les fans de football. Au rythme où va le phénomène norvégien de 19 ans (40 buts cette saison), il ne serait pas étonnant de voir les géants européens s’y intéresser très rapidement, même s’il vient tout juste de rejoindre le Borussia Dortmund. Selon les informations de Marca , le jeune prodige serait une des priorités du Real Madrid pour renforcer son attaque et notamment succéder au Français Karim Benzema.

Un avenir déjà tracé ?