Mercato - Real Madrid : Cette information XXL sur une arrivée d’Haaland au Real Madrid !

Publié le 6 mai 2020 à 23h00 par D.M.

A en croire le journaliste espagnol Javi Herraez, Erling Braut Haaland devrait rejoindre le Real Madrid s’il venait à quitter le Borussia Dortmund. Un transfert qui pourrait se faire grâce à l'excellente relation qu'entretiennent les deux dirigeants.

Inconnu il y a quelques mois, Erling Braut Haland s’est fait un nom dans le monde du football. Ses performances sous le maillot du RB Salzbourg ont impressionné de nombreux clubs et notamment le Borussia Dortmund qui a mis la main sur le jeune prodige norvégien contre un chèque de 20M€ en janvier dernier. Mais ce transfert n’a pas effacé l’intérêt de cadors européens pour Erling Braut Haaland. Marca annonçait que l’attaquant de 19 ans serait la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato notamment pour qu’il puisse suppléer Karim Benzema sur le front de l’attaque.

« Si Haaland quittait Dortmund, ce sera pour le Real Madrid »