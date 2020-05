Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale relancé par le coronavirus !

7 mai 2020

Entre le Real Madrid et Gareth Bale, la relation serait cassée. Malgré l’intérêt d’un des clubs de la MLS, le Gallois pourrait finalement rester à la Casa Blanca à cause du coronavirus...

« J'aime la MLS. C'est une ligue qui a grandi au fil des années et continue de croître et de s'améliorer, les joueurs, les stades, les installations ... Beaucoup de joueurs veulent aller en Amérique en ce moment, C'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait, j'adore aller à Los Angeles en vacances. J'y joue beaucoup au golf » avait déclaré Gareth Bale récemment. Aux dernières nouvelles, David Beckham pourrait s’offrir le joueur du Real Madrid. Toutefois, ce transfert ne serait plus d’actualité...

