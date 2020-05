Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un chassé-croisé Mbappé-Varane ?

Publié le 7 mai 2020 à 5h15 par T.M.

C’est finalement en 2021 que le Real Madrid devrait lancer son assaut pour Kylian Mbappé. Dans le même temps, Raphaël Varane pourrait lui faire le chemin inverse. Explications.

Avec des moyens réduits, le Real Madrid va devoir se montrer patient pour Kylian Mbappé. Et finalement, l’arrivée du joueur du PSG pour être actée à l’été 2021. A ce moment, tous les astres pourraient être alignés puisque s’il ne prolonge pas d’ici-là, le Français n’aura plus qu’un an de contrat et les Merengue se retrouveraient alors en position de force pour négocier avec Leonardo. Mais alors que Mbappé pourrait filer au Real Madrid en 2021, au même moment, Raphaël Varane pourrait se retrouver au coeur d’une opération similaire avec le PSG.

Le PSG se prépare...

Et si l’avenir de Raphaël Varane passait par le PSG ? A en croire les informations du 10 Sport, Leonardo est actuellement positionné pour le défenseur du Real Madrid, entretenant même des contacts réguliers. Et le plan du Brésilien semble connu : attendre 2021 quand Varane n’aura plus qu’un an de contrat pour passer à l’attaque. Un plan toutefois soumis à la condition que l’ancien du RC Lens ne prolonge pas d’ici l’été prochain. Il apparait donc que Mbappé et Varane pourraient bien connaitre des destins similaires.