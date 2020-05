Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a trouvé sa recrue offensive !

Publié le 7 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone cherche à se renforcer offensivement. Mais du côté des Catalans, on aurait identifié la recrue pour terminer la saison.

A 33 ans, Luis Suarez n’est plus aussi performant qu’auparavant, étant également de plus en plus blessé. Actuellement touché au genou, l’Uruguayen manque énormément aux Blaugrana, qui pensent ainsi à l’avenir en ciblant Lautaro Martinez pour assurer la succession du Pistolero. Mais qu’en sera-t-il pour la fin de la saison de Liga, qui pourrait reprendre dans quelques semaines ? La recrue tant désirée par le FC Barcelone pourrait finalement se nommer : Luis Suarez.

« Il sera la première recrue du marché du confinement »