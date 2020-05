Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic aurait un souhait fort pour son avenir !

Publié le 6 mai 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Ivan Rakitic serait en conflit ouvert avec le FC Barcelone au sujet de son futur au club, l’international croate aurait une idée bien précise en tête qui expliquerait pourquoi il refuserait toutes les offres qui lui parviennent.

L’histoire entre Ivan Rakitic et le FC Barcelone tourne au vinaigre ces derniers mois. Arrivé en 2014 en provenance du FC Séville, l’international croate s’est longtemps imposé comme un titulaire en puissance dans l’entrejeu des Blaugrana . Seulement voilà, depuis maintenant plusieurs mois, le vice-champion du monde 2018 n’affiche pas son meilleur visage sur le terrain, au point d’en avoir perdu sa place de titulaire au milieu au profit de Frenkie de Jong, d’Arthur Melo ou même d’Arturo Vidal. Face à cette situation, et alors que le contrat d’Ivan Rakitic expirera en juin 2021, le FC Barcelone aurait l’intention de le vendre cet été histoire de percevoir une indemnité de transfert avec son départ plutôt que de laisser partir libre dans un an. Néanmoins, pour l’heure, le joueur de 32 ans ne l’entendrait pas de cette oreille et n’aurait de cesse de refuser toutes les offres qu’il reçoit, chose qui agacerait profondément les dirigeants du Barça.

Ivan Rakitic aimerait revenir au FC Séville… libre !