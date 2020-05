Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le torchon brûle entre Ivan Rakitic et le Barça !

Publié le 6 mai 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de se séparer d’Ivan Rakitic cet été, l’international croate persisterait dans son envie de rester en Catalogne la saison prochaine. Et cette situation aurait conduit les relations entre le joueur et son club à considérablement se tendre.

Arrivé en provenance du FC Séville en 2014, Ivan Rakitic s’est longtemps imposé comme un titulaire en puissance dans le milieu du FC Barcelone, et cela tout particulièrement sous les ordres d’Ernesto Valverde. Mais désormais âgé de 32 ans, l’international croate est loin d’afficher son meilleur visage sur le terrain depuis quelques mois et a même perdu sa place prépondérante au sein de l’entrejeu des Blaugrana . Face à cette situation, le Barça aurait déjà souhaité se séparer du vice-champion du monde 2018 à plusieurs reprises, mais la ferme intention d’Ivan Rakitic de rester en Catalogne a conduit à l’échec les plans des dirigeants barcelonais. Ces derniers voudraient une nouvelle fois se séparer de lui lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, à un an de la fin de son bail du côté du Camp Nou, afin de ne pas le laisser partir librement dans un an. Cependant, Ivan Rakitic n’aurait toujours pas changé son fusil d’épaule, et cette situation commencerait à agacer au plus haut point le FC Barcelone d’après les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

Les positions de Rakitic et du Barça seraient radicalement opposées !