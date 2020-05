Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette offensive se confirme pour Arthur Melo !

Publié le 6 mai 2020 à 22h00 par Th.B.

Bien qu’Arthur Melo a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas plier bagage à l’intersaison, la Juventus ne semble rien lâcher pour le milieu de terrain du FC Barcelone, souhaitant à tout prix renforcer ce secteur de jeu.

« Il y a toujours des rumeurs, mais mon idée est claire, la seule option qui m’intéresse est de continuer à Barcelone » . Voici le message qu’Arthur Melo faisait passer dernièrement alors que la presse ibérique assurait de son côté qu’un deal entre le FC Barcelone et la Juventus était dans les tuyaux. En effet, le Barça aimerait récupérer Miralem Pjanic en échange. Tuttosport révélait dernièrement que pour convaincre le Brésilien de troquer la tunique blaugrana pour celle des Bianconeri , la Juve serait prête à lui offrir une place de titulaire et un salaire plus important qu’au Barça . Et la Juventus serait sérieuse dans cette opération.

Arthur bel et bien dans le viseur de la Juventus