Mercato - Barcelone : Le dossier Arthur sur le point de passer à la vitesse supérieure ?

Publié le 3 mai 2020 à 14h00 par A.C.

Arthur Melo, milieu du FC Barcelone, pourrait faire l’objet d’une approche concrète de la part de la Juventus.

Arrivé en 2018, Arthur Melo pourrait bien quitter le FC Barcelone cet été. La presse italienne a en effet évoqué un intérêt concret de la Juventus pour le jeune milieu du Barça. Pour convaincre les Catalans de le laisser filer, les Bianconeri auraient notamment l’intention de proposer en échange Miralem Pjanic, également suivi par le Paris Saint-Germain et Manchester United. Pourtant, le principal concerné a récemment été très clair : il n’a aucune intention de quitter le Barça, pour le moment.

La Juve ne lâche pas le morceau pour Arthur