Mercato - Barcelone : Deux grosses menaces identifiées pour Werner ?

Deux clubs de Serie A aimeraient mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone, dans la course à Timo Werner.

Considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de sa génération, Timo Werner ne manque pas de courtisans. A seulement 24 ans, l’Allemand est annoncé dans le viseur des cadors européens... et notamment le FC Barcelone ! Le club catalan cherche en effet du renfort en attaque et Werner, avec Lautaro Martinez de l’Inter, semblent être les pistes les plus chaudes. Il faudra pourtant jouer des coudes, pour rafler la mise avec le buteur du RB Leipzig.

La Juve et l’Inter prêtes à batailler pour Werner