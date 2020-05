Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Timo Werner reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 3 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens et notamment celui du FC Barcelone, Timo Werner pourrait quitter le RB Leipzig cet été. Cependant, aux yeux de Ralf Rangnick, l’attaquant allemand serait plutôt bien inspiré de faire le choix de ne pas partir.

« Si à un moment donné j'étais amené à changer de club, je serais plus intéressé par un départ à l'étranger que par un transfert au Bayern. C'est juste que le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga », a lâché Timo Werner ce samedi à l’occasion d’un entretien accordé à BILD , fermant ainsi la porte à un transfert au Bayern Munich s’il décide de faire ses valises du RB Leipzig cet été. Annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes, et notamment celles du FC Barcelone et de Liverpool, l’attaquant de 24 ans pourrait quitter l’écurie fondée par Red Bull en 2009 pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière après quatre belles saisons au sein des pensionnaires de la Red Bull Arena. Toutefois, Ralf Rangnick, l’ancien directeur sportif et entraîneur du RB Leipzig, considère que Timo Werner ferait mieux de prendre en considération l’option de ne pas s’en aller du club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Je serais ravi qu'il reste »