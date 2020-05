Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand nom du FC Barcelone aurait recalé Leonardo !

Publié le 6 mai 2020 à 19h45 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain l’été dernier, le PSG aurait tenté de recruter Ivan Rakitic dans cette perspective. Une approche restée vaine dans la mesure où le milieu croate ne souhaitait pas quitter le FC Barcelone.

Après une saison 2018/2019 marquée par un gros manque qualitatif et quantitatif au milieu de terrain, Leonardo a travaillé pour régler cette grande carence à son retour au PSG l’été passé. Dans cette optique, le club de la capitale a enregistré les arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia pour venir densifier son entrejeu. Cependant, les trois joueurs n’étaient pas les seules pistes à être étudiées par le directeur sportif du PSG à l’époque. Des joueurs comme Sergej Milinkovic-Savic ou Allan avaient en effet été annoncés sur les tablettes des pensionnaires du Parc des Princes. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, Leonardo aurait également formulé une offre conséquente pour s’attacher les services d’Ivan Rakitic à l’époque.

Le PSG aurait formulé une offre impossible à refuser pour Rakitic !