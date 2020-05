Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a laissé passer sa chance pour l’un de ses chouchous...

Publié le 7 mai 2020 à 7h15 par D.M.

Malgré une offre de 20M€, le PSG n’a pas réussi à s’offrir Lucas Paqueta lors du dernier mercato hivernal. Désormais, la Fiorentina serait en pole sur ce dossier.

Renforcer le milieu de terrain devrait être l'une des obsessions de Leonardo lors du prochain mercato. Le directeur sportif du PSG a activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur de jeu et a, selon les informations exclusives du 10 Sport, ciblé de nombreux joueurs qui évoluent en Italie à l’instar de Sandro Tonali (Brescia), Miralem Pjanic (Juventus) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). Mais le dirigeant du PSG aurait également été attiré par le profil de Lucas Paqueta. Un joueur que Leonardo connait bien puisqu'il avait fait venir le milieu de terrain brésilien au Milan AC en janvier 2019. Alors que le club parisien aurait été tout proche de le déloger et de l’attirer en France cet hiver, Lucas Paqueta pourrait finalement rejoindre une autre équipe italienne.

Paqueta vers la Fiorentina