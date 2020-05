Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à les idées claires dans ce dossier brûlant !

Publié le 7 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin le 30 juin prochain, Leonardo a bien prévu de conserver son défenseur central la saison prochaine. Et pour cause, le PSG ne pourra pas s'offrir un remplaçant digne de ce nom cet été.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'annonce mouvementé. Bien désireux de renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo va toutefois devoir réfléchir à une stratégie afin de compenser les pertes dues à la crise du Covid-19 qui impacte les comptes du club de la capitale. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG pourrait choisir de conserver plusieurs joueurs longtemps annoncés sur le départ à l'image de ceux dont le contrat prend fin le 30 juin. Comme révélé par Le 10 Sport, Leonardo a ainsi transmis une offre de prolongation à Thiago Silva pour une saison supplémentaire.

Leonardo veut garder Thiago Silva

Et pour cause, toujours selon nos informations, pour remplacer Thiago Silva, Leonardo souhaitait attirer un gros calibre à l'image de Kalidou Koulibaly, ce qui est devenu impossible avec la crise du Covid-19. Le PSG revoit donc ses plans en tentant de conservant son capitaine une saison de plus d'autant plus que la priorité du club cet été concerne d'autres postes à l'image des latéraux et du milieu de terrain. Par conséquent, Leonardo préfère se concentrer sur ces dossiers en repoussant d'une saison la quête d'un nouveau défenseur central.