Mercato - PSG : L'avenir d'Edinson Cavani est relancé !

Publié le 7 mai 2020 à 17h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin prochain prochain, Edinson Cavani ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Mais alors que de nombreuses pistes en Amérique du Sud ont été évoquées, l'Atlético de Madrid n'aurait pas rompu le contact avec l'entourage du Matador.

L'avenir d'Edinson Cavani n'est toujours pas réglé. Et pourtant, le temps presse. En effet, le contrat du Matador prend fin le 30 juin prochain et il semble impossible à dire aujourd'hui où évoluera l'attaquant uruguayen la saison prochaine. Son départ du PSG, un temps quasi-certain, est même remis en cause puisque comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a changé de stratégie et envisage de prolonger Thiago Silva, dans la même situation contractuelle qu'Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est également régulièrement envoyé du côté de l'Amérique du Sud et notamment au Brésil où Palmeiras et les Corinthians le suivent. Mais c'est vers l'Argentine que la piste serait la plus chaude puisque Boca Juniors rêve du Matador . Toutefois, un dernier défi en Europe est loin d'être exclu pour Edinson Cavani.

Simeone veut toujours Cavani

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, l'entourage d'Edinson Cavani discute toujours avec l'Atlético de Madrid. Et pourtant, les relations entre les deux parties s'étaient largement refroidies ces dernières semaines suite au transfert avorté du Matador lors du précédent mercato d'hiver. Toutefois, sous l'impulsion de Diego Simeone, grand admirateur de l'Uruguayen qu'il rêve d'avoir dans son effectif depuis plusieurs saisons, les Colchoneros auraient donc relancé ce dossier dans l'optique d'attirer Edinson Cavani libre cet été. Une idée qui pourrait plaire au Matador qui souhaitait déjà rejoindre l'Atlético en janvier, mais comment réagira-t-il si le PSG lui offre une prolongation de contrat ? Le feuilleton Cavani est donc loin d'être terminé.