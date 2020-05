Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tenter le coup avec Dries Mertens ?

Publié le 7 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

A l’approche du mercato estival, Leonardo s’active pour pouvoir renforcer le PSG. Et alors qu’une piste mènerait à Dries Mertens, faut-il tenter le coup ?

Avec les conséquences du coronavirus sur les finances des clubs, le PSG pourrait souffler un coup pour Neymar et Kylian Mbappé. En effet, cet été, il apparait comme peu probable qu’un club dégaine une offre XXL pour le Brésilien et le Français. En revanche, concernant l’identité du numéro 9, cela apparait plus incertain avec les possibles départs d’Edinson Cavani et Mauro Icardi, Leonardo pourrait alors être obligé de recruter un nouvel attaquant. Et le directeur sportif du PSG semble avoir flairé un bon coup en la personne de Dries Mertens, attaquant de Naples.

Un renfort de poids... à 0€ !

A en croire Gianluca Di Marzio, le PSG aurait donc décidé de se mêler à la lutte pour Dries Mertens. Et pour Leonardo, cette occasion a tout l’air d’être un énorme coup. En effet, avec le buteur de Naples, Leonardo s’offrirait un renfort de poids et d’expérience pour l’attaque du PSG. Autre argument, et pas des moindres, le Belge est en fin de contrat. C’est donc gratuitement que Mertens pourrait poser ses valises dans la capitale, un détail très important avec la situation financière actuelle en pleine crise du coronavirus.



Alors, Leonardo doit-il tenter le coup avec Mertens ?