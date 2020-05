Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir du club fixé dans un mois ?

Publié le 7 mai 2020 à 15h45 par La rédaction

En proie à de grandes difficultés financières, l’OM pourrait être sanctionné par l’UEFA au début du mois de juin. L’inquiétude est grande, chez les dirigeants comme chez les supporters.

L’Olympique de Marseille n’est pas encore sûr de participer à la prochaine campagne de Ligue des Champions. Deuxièmes de la dernière saison de Ligue 1, les hommes d’André Villas-Boas sont logiquement qualifiés pour la prochaine phase de groupe de la C1. Mais la situation économique du club vient mettre de l’ombre sur le résultat sportif du club. Sur les deux dernières saisons, l’OM a affiché des déficits de 91 et 78 millions d’euros. Une situation qui ne passe pas à côté du viseur du fair-play financier. Et avec des gros salaires dans son effectif, notamment Dimitri Payet, Kévin Strootman ou encore Florian Thauvin, la masse salariale de l’OM est devenue un problème supplémentaire. L’UEFA n’épargnera pas les résultats financiers du club marseillais de 2018 et 2019 malgré sa récente annonce qui confirmait le report des décisions du fair-play financier. Les experts du gendarme financier européen décideront, en juin prochain, si l’OM pourra ou non, disputer la prochaine Ligue des Champions.

L’OM risque très gros